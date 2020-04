Tirolsko odvolalo karanténu zavedenú z dôvodu šírenia koronavírusu

Viedeň 7. apríla (TASR) - Rakúska spolková krajina Tirolsko v utorok zrušila povinnú celoplošnú karanténu v mestách a obciach zavedenú 19. marca ako súčasť opatrení v boji proti šíreniu nového koronavírusu. Zatvorené však naďalej zostávajú viaceré lyžiarske strediská, kde sa objavili mnohé prípady nákazy, píše agentúra Reuters.



Tirolsko bolo prvou oblasťou v Rakúsku, odkiaľ hlásili prípady ľudí infikovaných koronavírusom a neskôr sa stal aj najviac zasiahnutou časťou krajiny.



Miestni predstavitelia nariadili 19. marca karanténu vo všetkých tirolských mestách a obciach. Obyvatelia museli zostať doma, zakázané bolo aj športovanie vonku. Domovskú obec bolo možné opustiť iba na pokrytie základných potrieb, poskytovanie služieb všeobecného záujmu alebo cestu do práce. Platilo to v prípade, ak sa v mieste bydliska nenachádzal lekár, lekáreň, obchod s potravinami alebo banka. Do Tirolska mohli vstúpiť len tí, ktorí tam majú trvalé bydlisko alebo pracujú v kritickej infraštruktúre. Išlo dokonca o prísnejšie opatrenia než niekoľko dní predtým v tejto súvislosti zaviedla spolková vláda.



"Zrušili sme karanténu pre obce... Dôvodom je stabilný nárast infikovaných. Miera (denného) nárastu infikovaných bola menej než päť percent a táto tendencia pokračuje," povedal na tlačovej konferencii tirolský premiér Günther Platter.



Rozhodnutie zmierniť opatrenia v Tirolsku prišlo niekoľko hodín po tom, ako kancelár Sebastian Kurz v pondelok avizoval, že Rakúsko môže na budúci týždeň začať zmierňovať opatrenia v boji proti koronavírusu.



Tirolsko hlásilo 25. februára prvé prípady nákazy koronavírusom v Rakúsku - išlo o dvojicu, ktorá sa infikovala v Taliansku. V Tirolsku evidujú 2843 z celkových 12.592 nakazených v Rakúsku.



Miestne úrady a majitelia viacerých lyžiarskych stredísk v Tirolsku čelili kritike, že konali pomaly, keď ich napriek informáciám o riziku nákazy nechali otvorené. Ischgl, kde sa nakazilo až 600 Rakúšanov a viac ako 1000 cudzincov, zavrel svoje brány až 13. marca.