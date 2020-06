Tisíce ľudí demonštrovali vo Viedni proti rasizmu

Viedeň 4. júna (TASR) - Tisíce ľudí sa vo štvrtok vo Viedni zúčastnili na jednej z demonštrácií, ktoré sa konajú po celom svete v súvislosti so minulotýždňovou smrťou Afroameričana Georgea Floyda počas policajného zásahu. Informovala o tom agentúra AFP.



Krátky pochod smeroval na viedenské námestie Karsplatz. Na demonštrácii sa zúčastnilo približne 50.000 ľudí, uvádza agentúra APA. Polícia na začiatku zhromaždenia hlásila viac ako 10.000 účastníkov a počet sa však postupne zvyšoval.



Viacerí demonštranti podľa AFP povedali, že to bol jeden z najväčších protestov, aký sa vo Viedni uskutočnil v posledných rokoch.



Mnohí demonštranti mali na tvári rúška. Ľudia v dave však väčšinou stáli blízko pri sebe, čím porušili nariadenie o dodržiavaní 1,5-metrového rozstupu.



Afroameričan George Floyd zomrel 25. mája v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden z nich mu niekoľko minút kľačal na krku. Pri zatýkaní sa opakovane sťažoval, že nemôže dýchať. Sanitka následne odviezla bezvládne telo 46-ročného Floyda do nemocnice, kde ho vyhlásili za mŕtveho.



Neprimeraný zásah polície, nakrútený okolostojacimi, vyvolal po celých USA protesty, ktoré vyústili do násilností. Protestné zhromaždenia sa konali aj v ďalších krajinách.