Tisíce ľudí pochodovali vo Viedni proti krajnej pravici

Viedeň 3. októbra (TASR) – Tisíce demonštrantov pochodovali vo štvrtok večer vo Viedni s výzvou, aby politické strany v Rakúsku, najmä dosiaľ vládnuci konzervatívci, nevstupovali do koalície s krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ). Tá minulú nedeľu po prvý raz zvíťazila v parlamentných voľbách. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



FPÖ skončila prvá s takmer 29 percentami hlasov, na vládnutie by však potrebovala vytvoriť koalíciu. Možnosť takejto spolupráce ponechala otvorenú len konzervatívna Rakúska ľudová strana (ÖVP), nie však v prípade, že by líder FPÖ Herbert Kickl bol členom vlády, na čom však slobodní trvajú.



"Chceme jasne, preventívne povedať: Drahá ÖVP, prosím, nevstupujte znova do tohto paktu," povedala spoluorganizátorka protestu Marty Huberová pre televíziu Puls 24.



Veľký dav s dúhovými vlajkami a transparentmi s nápismi ako "Ochraňujte demokraciu" sa zhromaždil pred Viedenskou univerzitou. Trasa pochodu viedla k budove rakúskeho parlamentu.



Ľudovci už boli vo vláde s FPÖ dvakrát, avšak v oboch prípadoch ako silnejšia strana. Tentoraz ÖVP dosiahla vo voľbách druhé miesto, získala o približne dva a pol percentuálneho bodu menej ako slobodní.



Prezident Alexander Van der Bellen sa pred rozhodnutím, koho poverí zostavením novej vlády, stretne s lídrami všetkých parlamentných strán. Ako prvú má v piatok na programe schôdzku s Kicklom.



ÖVP by mala parlamentnú väčšinu, ak by sa spojila s tretími sociálnymi demokratmi a menšou liberálnou stranou NEOS, dodáva AFP.