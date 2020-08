Traja Slováci sú v Rakúsku vo väzbe pre podozrenie z prevádzačstva

Gänserndorf 13. augusta (TASR) - Rakúski kriminalisti vyšetrujú troch Slovákov pre podozrenie, že do krajiny nelegálne priviedli najmenej 50 utečencov. Muži vo veku 38, 40 a 47 rokov zinkasovali najmenej 50.000 eur - po 1000 eur za osobu, oznámilo vo štvrtok krajinské policajné riaditeľstvo Dolného Rakúska.



Trojicu umiestnili do väzby v meste Korneuburg pri Viedni. Polícia súčasne pokračuje v pátraní po ďalších členoch prevádzačskej skupiny, informuje ďalej agentúra AFP.



Dvoch obvinených zadržali 23. júna v Českej republike, tretieho 2. júla v Senici na Slovensku. Muž, ktorého do Rakúska vydali minulý piatok, sa podľa polície priznal aj k prevádzačstvu z roku 2019.



Podľa štvrtkového policajného oznámenia zadržaným dokázali, že 30. januára a 19. februára tohto roka previedli do Rakúska spolu 25 afganských utečencov. Členovia skupiny migrantov previezli tromi vozidlami z maďarsko-srbskej pohraničnej oblasti cez Slovensko do rakúskej obce Dobermannsdorf v okrese Gänserndorf.



Vyšetrovanie okrem toho ukázalo, že mužov vo veku 38 a 40 rokov zadržali už 9. marca v Maďarsku, kde im za prepašovanie desiatich Afgancov udelili podmienečné tresty dvoch rokov odňatia slobody.



"Prevádzačstvo je opovrhnutiahodný trestný čin a súčasť organizovaného zločinu. Rakúsko bude aj v budúcnosti zohrávať poprednú rolu pri medzinárodnej spolupráci v boji proti tejto forme závažnej kriminality," uviedol vo štvrtok rakúsky minister vnútra Karl Nehammer.