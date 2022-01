Rakúsko ukončilo lockdown pre nezaočkovaných

Viedeň 31. januára (TASR) - V Rakúsku sa v pondelok skončil dvaapolmesačný lockdown, ktorý sa týkal ľudí nezaočkovaných proti koronavírusu SARS-CoV-2, informovala agentúra APA.



Nezaočkovaní obyvatelia Rakúska sa od pondelka môžu opäť relatívne slobodne pohybovať na verejnosti bez toho, aby im hrozila pokuta. Ako však poznamenáva agentúra APA, prístup na mnohé miesta – s výnimkou napríklad predajní s tovarom dennej spotreby – naďalej ostáva obmedzený pre ľudí, ktorí podstúpili očkovanie alebo prekonali ochorenie COVID-19.



Nezaočkovaní môžu od pondelka navštevovať iné domácnosti. Doteraz mohli vychádzať z domu, iba ak išli do práce, potravín, drogérie, športovať alebo na vychádzku.



Od začiatku februára vstupuje v Rakúsku do platnosti povinné očkovanie proti covidu. Od 12. februára už nebude potrebné preukazovať sa potvrdením o očkovaní alebo prekonaní ochorenia v obchodoch a o týždeň neskôr už ani v gastronómii.



Od 1. februára zároveň stratia v Rakúsku platnosť státisíce osvedčení o očkovaní, keďže vláda skrátila ich platnosť od poslednej dávky z deviatich mesiacov na šesť. Má sa to dotknúť približne 320.000 osôb, ktoré zatiaľ nedostali posilňujúcu dávku vakcíny. Diskutovalo sa o možnom posunutí tohto termínu alebo zavedení prechodného obdobia, vláda však k tomuto kroku nakoniec nepristúpila.