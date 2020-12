Rakúsky súd zrušil zákaz moslimských šatiek na školách

Viedeň 11. decembra (TASR) - Zákaz moslimských pokrývok hlavy u žiačok na základných školách v Rakúsku je diskriminačný, rozhodol v piatok ústavný súd a tento zákon zrušil. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Zákon schválila vlani väčšina konzervatívnych a krajne pravicových zákonodarcov, ktorí argumentovali, že legislatíva chráni dievčatá pred sexistickým zotročovaním a spolitizovanou islamistickou ideológiou.



Proti zákonu sa odvolali dve deti a ich rodičia. Zákon sa týka iba šatiek pokrývajúcich celú hlavu, ale nie menších pokrývok, ktoré z náboženských dôvodov nosia chlapci vyznávajúci židovskú vieru alebo sikhizmus.



Zákon porušuje zásady nediskriminácie, náboženskej slobody a slobody myslenia, povedal predseda súdu Christoph Grabenwarter, keď čítal verdikt.



"Je tu riziko, že zákon by mohol sťažiť moslimským dievčatám prístup k vzdelaniu a mohol by viesť k ich sociálnemu vylúčeniu," upozornil sudca.



Poukázal tiež na to, že šatky sa nenosia len z náboženských dôvodov, ale tiež z dôvodov udržiavania kultúry a tradícií.



Zastrešujúca organizácia Islamské spoločenstvo veriacich v Rakúsku (IGGÖ) privítala rozhodnutie ústavného súdu ako dôležitý prejav náboženskej slobody a vlády práva.



Organizácia však zdôraznila, že dievčatá na základnej škole sú príliš malé, aby si zakrývali celú hlavu.



"Rovnaké príležitosti a samostatnosť dievčat a žien v našej spoločnosti sa nedá dosiahnuť zákazmi," uviedol vo vyhlásení šéf IGGÖ Umit Vural.



Namiesto toho je potrebné posilňovať ľudské práva a zvyšovanie nátlaku nosiť šatky je neprijateľné, dodal.