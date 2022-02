Rakúsko uvoľňuje pandemické pravidlá pre vstup na svoje územie

Viedeň 22. februára (TASR) - Rakúsko uvoľňuje od utorka pravidlá pre vstup na svoje územie, dva mesiace po zavedení obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu.



Do Rakúska môžu prísť zaočkovaní ľudia, vyliečení z nákazy aj tí s negatívnym výsledkom testu, informuje tlačová agentúra DPA.



Posledné dva mesiace nemohli prísť do Rakúska nezaočkovaní ľudia.



Pre odvetvie cestovného ruchu je dôležité, aby mohla krajina počas zvyšku zimy prijať čo najviac návštevníkov, predovšetkým z Nemecka.



Od 5. marca budú v Rakúsku zrušené prakticky všetky obmedzenia proti šíreniu koronavírusu. Potom budú povinné len respirátory FFP2, a to v určitých oblastiach verejného života.



Výnimkou je Viedeň, ktorá chce ešte čiastočne zachovať pravidlá, napríklad v gastronómii, kde je vstup do prevádzok povolený iba ľuďom, ktorí majú potvrdenie o zaočkovaní proti koronavírusu alebo o prekonaní ochorenia COVID-19.



Sedemdňová incidencia, ktorá bola nedávno približne 2200 prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov, má klesajúci trend. Situácia v nemocniciach, predovšetkým na jednotkách intenzívnej starostlivosti, je stabilizovaná.