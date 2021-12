VIEDEŇ HLÁSI ZRANENÝCH: Na zasneženej vozovke dostal autobus šmyk

Viedeň 9. decembra (TASR) - Rozsiahla snehová pokrývka v celom Rakúsku viedla vo štvrtok k početným dopravným nehodám. Deväť ľudí utrpelo zranenia po tom, čo vo viedenskom obvode Donaustadt autobus narazil v dôsledku šmyku do stĺpu. Informovala o tom agentúra APA.



K nehode došlo podľa slov hovorcu viedenských hasičov Geralda Schimpfa okolo 06.00 h v mestskej štvrti Hirschstetten. Jeden z pasažierov utrpel ťažké zranenia, doplnil hovorca záchranárov Andreas Huber.



V rakúskej metropole Viedeň napadlo desať centimetrov snehu – naposledy tam takéto množstvo počas decembra zaznamenali pred 11 rokmi. Do večera sa očakáva, že napadne 15 centimetrov snehu. V neustálom nasadení je vyše 300 vozidiel na odhŕňanie snehu a viac ako 1400 pracovníkov, píše na svojej webstránke stanica ORF.



Najviac nového snehu napadlo v častiach spolkovej krajiny Vorarlbersko a v Karnských Alpách, ktoré sa nachádzajú na území Tirolska a Korutánska, kde namerali až do 50 centimetrov snehu.



Snežiť má podľa predpovedí v prevažnej väčšine krajiny celý deň. V niektorých regiónoch, ako napríklad vo Viedni či v častiach Dolného Rakúska a Burgenlandu, sa počíta s výdatným snežením. Očakávajú sa ďalšie obmedzenia dopravy, a to v dôsledku uviaznutých vozidiel, nehôd či zápch na cestách.



Na horách dochádza okrem výrazného sneženia i k silnému vetru, čo spôsobuje aj snehové záveje a zároveň sa zvyšuje riziko spadnutia lavíny. Na juhu Vorarlberska a v častiach Tirolska a Horného Korutánska platí štvrtý z piatich stupňov varovania pred lavínovým nebezpečenstvom.