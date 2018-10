Rakúsko: V EÚ ešte neexistuje konsenzus na zrušenie striedania času

Podľa rakúskeho ministra N. Hofera je potrebné vyhnúť sa tomu, aby v rámci EÚ vznikla mozaika rôznych časových zón. Je nevyhnutné nájsť v tejto otázke kompromis.

Viedeň 29. októbra (TASR) - V rámci Európskej únie zatiaľ neexistuje dostatočný konsenzus na to, aby mohlo dôjsť k zrušeniu striedania času už v roku 2019. Uviedol to v pondelok rakúsky minister dopravy Norbert Hofer, ktorého citovala agentúra DPA.



Hofer ako zástupca rakúskeho predsedníctva EÚ predsedá pondelkovému neformálnemu zasadnutiu ministrov dopravy v Grazi, ktorého účastníci majú prediskutovať návrh Európskej komisie na zrušenie pravidelného striedania letného a zimného času.



Podľa rakúskeho ministra je potrebné vyhnúť sa tomu, aby v rámci EÚ vznikla "mozaika" rôznych časových zón. "Je nevyhnutné nájsť (v tejto otázke) kompromis," povedal Hofer novinárom.



Podľa jeho slov dve alebo tri členské krajiny Únie majú výhrady voči tomu, aby bolo striedanie času zrušené už na budúci rok. Argumentujú pritom potrebou dostatočnej technickej prípravy v leteckej doprave i v ďalších oblastiach, ktorá podľa nich môže potrvať až 18 mesiacov.



Pôvodný harmonogram počítal s tým, že posledná povinná zmena na letný čas by mala prebehnúť 31. marca 2019. To by však bolo možné len v prípade, ak by Európsky parlament a Rada prijali príslušný návrh Komisie najneskôr do marca budúceho roka.



V nedávnom internetovom prieskume sa za zrušenie pravidelného striedania času vyslovilo 84 percent zo 4,6 milióna účastníkov z krajín EÚ.



Slovensko zdôrazňuje potrebu uplatňovania jednotného režimu času v členských krajinách EÚ, a to minimálne medzi okolitými krajinami v stredoeurópskom regióne.