V Hainburgu zadržali dvoch vlamačov, jeden bol Slovák
Slovák počas výsluchu účasť na spomínaných trestných činoch poprel, zatiaľ čo mladší podozrivý sa k nim priznal.
Autor TASR
Hainburg/Neusiedl am See 25. februára (TASR) — Dvojicu predpokladaných vlamačov vrátane 39-ročného Slováka zadržali policajti v Hainburgu v spolkovej krajine Dolné Rakúsko. Uviedlo to v stredu dolnorakúske policajné riaditeľstvo, informovala agentúra APA.
Oboch podozrivých sa podarilo zadržať po dopravnej nehode, ktorú v pondelok ráno spôsobil občan Slovenska. Ten autom narazil do niekoľkých zaparkovaných vozidiel. Ako sa ukázalo, nemal pri sebe platný vodičský preukaz a vozidlo mu ani nepatrilo.
Jeho majiteľku predtým zrejme prinútil zastaviť a potom si sadol na zadné sedadlo auta. Vodička však zo strachu o svoj život vystúpila a Slovák s autom odišiel.
V blízkosti miesta nehody policajti vypátrali a zadržali mužovho 37-ročného komplica. Predpokladá sa, že obaja boli v kontakte prostredníctvom vysielačky.
Polícia podozrieva oboch mužov, že od 11. februára do uplynulého pondelka dopustili niekoľkých vlámaní v Hainburgu a pokúsili sa o jedno vlámanie v mestečku Neusiedl am See v spolkovej krajine Burgenland.
