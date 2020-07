V kamióne v Tirolsku zaistili viac ako 100 kg marihuany za milión eur

Innsbruck 21. júla (TASR) - Viac ako 100 kilogramov marihuany rozdelených do 96 balíkov v hodnote milión eur zaistili policajti v okrese Kufstein v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko v bulharskom kamióne. Informovala o tom v utorok agentúra APA s odvolaním sa na tamojšiu políciu.



Polícii sa podarilo vypátrať štyri osoby spojené s týmto prípadom — dve z nich však tvrdia, že o drogách v kamióne nič nevedeli. Jeden podozrivý bol zadržaný, polícia naďalej pátra po 34-ročnom vodičovi nákladného automobilu zo Srbska.



Balíky s marihuanou policajti objavili už začiatkom júla vo vozidle, ktoré bolo z technických príčin odstavené koncom júna v opravovni. V noci z 30. júna na 1. júla sa jeden z dvoch vodičov pokúsil z uzamknutého kamióna odniesť dve škatule s drogami. Keď si to však všimol pracovník autodielne, obaja vodiči ušli na osobnom vozidle a kartóny nechali v hale.



Keď policajti kamión prehľadali, našli najprv 34 balíkov marihuany, pričom každý z nich vážil zhruba jeden kilogram. Pri opätovnom prehľadaní vozidla objavili v dodatočnom úložnom priestore pod drevenou podlahou prívesu ďalších 62 balíkov s rovnakou hmotnosťou.



Náves kamióna bol podľa agentúry DPA naložený v Španielsku a smeroval do Nemecka.