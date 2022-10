Rakúsko v piatok rozhodne o možnom predĺžení kontrol na hranici so SR

Viedeň 26. októbra (TASR) - Rakúsko rozhodne o prípadnom predĺžení kontrol na hraniciach so Slovenskom v piatok (28. októbra). Pre TASR to v stredu potvrdil hovorca rakúskeho ministerstva vnútra Harald Sörös.



Priblížil, že Viedeň momentálne situáciu vyhodnocuje a posudzuje ďalší postup. "Rozhodnutie bude oznámené v piatok," povedal Sörös.



Dočasné kontroly na vnútorných schengenských hraniciach so Slovenskom zaviedli Rakúsko a Česko od polnoci z 28. na 29. septembra. Pôvodne mali trvať desať dní, no neskôr boli predĺžené o 20 dní, a to s platnosťou do 28. októbra.



Česká republika predĺženie kontrol odôvodnila zvýšenou nelegálnou migráciou. Rakúski predstavitelia sa preto obávajú, že prevádzači by sa mohli namiesto českej trasy preorientovať na Rakúsko.



Český minister vnútra Vít Rakušan v utorok oznámil, že Praha plánuje kontroly predĺžiť o ďalších približne 15 dní. Česko má právo predlžovať dočasné kontroly na základe rozhodnutia českej vlády do 28. novembra. Ak by chcelo ďalej predĺžiť hraničné kontroly, bude o tom musieť notifikovať Európsku komisiu.