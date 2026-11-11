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Rakúsko v reakcii na hybridné hrozby plánuje sprísniť zákon o špionáži
Návrh zákona, ktorý vláda predloží parlamentu, počíta s trestom odňatia slobody až na desať rokov za špionáž v neprospech Rakúska.
Autor TASR
Viedeň 11. novembra (TASR) - Rakúsko plánuje rozšíriť pôsobnosť zákona o špionáži a zaviesť prísnejšie tresty za súvisiace trestné činy. Reaguje tak na nárast tzv. hybridných hrozieb. V stredu o tom informovali ministri rakúskej vlády, uviedla agentúra AFP.
Návrh zákona, ktorý vláda predloží parlamentu, počíta s trestom odňatia slobody až na desať rokov za špionáž v neprospech Rakúska, oznámili ministerka zahraničných vecí Beate Meinlová-Reisingerová a minister vnútra Gerhard Karner.
Legislatíva má zároveň zaviesť tresty do piatich rokov väzenia za špionáž namierenú proti EÚ alebo medzinárodným organizáciám. Počíta aj s novými sankciami za verbovanie agentov.
„V budúcnosti už nepôjde len o špionáž v neprospech Rakúska, ale aj o špionáž namierenú proti medzinárodným organizáciám alebo EÚ,“ uviedla Meinlová-Reisingerová.
Karner upozornil, že Európa sa čoraz častejšie stáva terčom „sabotážnych činov, dezinformácií a pokusov ovplyvňovať voľby“.
„Rakúsko zatiaľ nie je až takým výrazným terčom, musíme sa však pripraviť. Musíme byť pripravení aj na situácie, na ktoré nie sme zvyknutí,“ povedal minister.
Štátny tajomník rakúskeho ministerstva vnútra zodpovedný za štátnu bezpečnosť Jörg Leichtfried uviedol, že opatrenia sa zamerajú aj na využívanie takzvaných jednorazových agentov. Ide o ľudí získaných na splnenie jednorazovej úlohy, ktorá môže na prvý pohľad pôsobiť úplne neškodne.
„Verbovanie ľudí s cieľom prinútiť ich vykonávať činnosti bez toho, aby vedeli, prečo a v koho prospech konajú, sa stane trestným činom,“ spresnil Leichtfried.
Rakúsko sa dlho považovalo za most medzi Moskvou a Západom; na jeho území sídli viacero medzinárodných organizácií. Rakúsko je však súčasne často označujú za centrum špionáže.
V Rakúsku je akreditovaných približne 220 pracovníkov ruskej ambasády, čo predstavuje jednu z najväčších ruských diplomatických misií v Európe. Od nástupu súčasnej vlády vedenej konzervatívcami začiatkom roka 2025 vyhostilo Rakúsko osem ruských diplomatov, z toho dvoch v októbri.
Rakúsko, ktoré je členom EÚ, nie však NATO, v uplynulých rokoch opakovane zažilo špionážne škandály spájané s Ruskom, čo poškodilo jeho meno na medzinárodnej scéne. Konzervatívna vláda, v ktorej sú zastúpení aj sociálni demokrati a liberáli, sa zaviazala proti tomuto problému zakročiť.
Návrh zákona, ktorý vláda predloží parlamentu, počíta s trestom odňatia slobody až na desať rokov za špionáž v neprospech Rakúska, oznámili ministerka zahraničných vecí Beate Meinlová-Reisingerová a minister vnútra Gerhard Karner.
Legislatíva má zároveň zaviesť tresty do piatich rokov väzenia za špionáž namierenú proti EÚ alebo medzinárodným organizáciám. Počíta aj s novými sankciami za verbovanie agentov.
„V budúcnosti už nepôjde len o špionáž v neprospech Rakúska, ale aj o špionáž namierenú proti medzinárodným organizáciám alebo EÚ,“ uviedla Meinlová-Reisingerová.
Karner upozornil, že Európa sa čoraz častejšie stáva terčom „sabotážnych činov, dezinformácií a pokusov ovplyvňovať voľby“.
„Rakúsko zatiaľ nie je až takým výrazným terčom, musíme sa však pripraviť. Musíme byť pripravení aj na situácie, na ktoré nie sme zvyknutí,“ povedal minister.
Štátny tajomník rakúskeho ministerstva vnútra zodpovedný za štátnu bezpečnosť Jörg Leichtfried uviedol, že opatrenia sa zamerajú aj na využívanie takzvaných jednorazových agentov. Ide o ľudí získaných na splnenie jednorazovej úlohy, ktorá môže na prvý pohľad pôsobiť úplne neškodne.
„Verbovanie ľudí s cieľom prinútiť ich vykonávať činnosti bez toho, aby vedeli, prečo a v koho prospech konajú, sa stane trestným činom,“ spresnil Leichtfried.
Rakúsko sa dlho považovalo za most medzi Moskvou a Západom; na jeho území sídli viacero medzinárodných organizácií. Rakúsko je však súčasne často označujú za centrum špionáže.
V Rakúsku je akreditovaných približne 220 pracovníkov ruskej ambasády, čo predstavuje jednu z najväčších ruských diplomatických misií v Európe. Od nástupu súčasnej vlády vedenej konzervatívcami začiatkom roka 2025 vyhostilo Rakúsko osem ruských diplomatov, z toho dvoch v októbri.
Rakúsko, ktoré je členom EÚ, nie však NATO, v uplynulých rokoch opakovane zažilo špionážne škandály spájané s Ruskom, čo poškodilo jeho meno na medzinárodnej scéne. Konzervatívna vláda, v ktorej sú zastúpení aj sociálni demokrati a liberáli, sa zaviazala proti tomuto problému zakročiť.