Rakúske pracoviská sa začnú riadiť pravidlom 3G

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Viedeň 20. októbra (TASR) – Na pracoviskách v Rakúsku sa od 1. novembra začne uplatňovať tzv. pravidlo 3G, čo znamená, že zamestnanci sa budú musieť preukazovať očkovaním proti koronavírusu, negatívnym testom alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19. Oznámil to v stredu po zasadnutí vlády rakúsky minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein, informovala agentúra APA.Pravidlo 3G bude povinné pre všetkých ľudí, ktorí v pracovnom čase prichádzajú do kontaktu s inými osobami - či už v kancelárii alebo v jedálni. Platiť to bude i pre osoby pracujúce v zdravotníctve a ošetrovateľskej sfére či pre vrcholových športovcov. Opatrenie sa nebude týkať napríklad vodičov kamiónov, ktorí sú vo svojej kabíne sami.povedal Mückstein. Avizované pravidlá nazval ďalšouOd 1. do 14. novembra bude platiť prechodná doba - osoby, ktoré nepredložia jedne z troch uvedených dokladov, budú musieť v zamestnaní nosiť respirátor typu FFP2. Keď sa ľudia preukážu potrebným dokladom, vo všeobecnosti už nebudú musieť v práci nosiť respirátor, čo sa bude vzťahovať napríklad aj na zamestnancov supermarketov.Rúška však zostávajú povinné pre pracovníkov nemocníc, ako aj v domovoch pre seniorov a ošetrovateľských zariadeniach.Zamestnávatelia musia dodržiavanie stanovených predpisov čas od času kontrolovať. V prípade ich porušenia hrozia pokuty do 500 eur pre zamestnancov a do 3600 eur pre zamestnávateľov.Respirátory sú naďalej povinné pre zákazníkov v supermarketoch, lekárňach či pre cestujúcich vo verejnej doprave. V iných oblastiach, ako napríklad v múzeách, obchodoch s iným než nevyhnutným tovarom či v cestovných kanceláriách musia zákazníci buď predložiť potvrdenie o zaočkovaní, negatívnom teste či uzdravení sa z covidu, alebo použiť respirátor.V tých zariadeniach, kde bude platiť pravidlo 3G - ako napríklad v reštauráciách, u kaderníka alebo pri návšteve divadiel či iných podujatí - sa nevyžaduje nosenie respirátorov. Jednotlivé spolkové krajiny Rakúska či podniky môžu pritom vo všetkých spomenutých bodoch zaviesť aj prísnejšie pravidlá.