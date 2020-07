Rakúsko varovalo pred cestovaním na západný Balkán, nakazených pribúda

Viedeň 1. júla (TASR) - Rakúska vláda vydala v stredu varovanie pred cestovaním do šiestich balkánskych krajín po tom, čo úrady vystopovali pôvod nových rakúskych zhlukov koronavírusu práve v tomto regióne. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Opatrenie nepriaznivo postihne veľkú rakúsku komunitu ľudí s balkánskymi koreňmi, ktorí často trávia letné dovolenky na návšteve rodiny v krajinách svojho pôvodu.



Varovanie pred cestovaním sa týka nečlenských krajín Európskej únie Albánska, Bosny a Hercegoviny (BaH), Kosova, Severného Macedónska a Srbska, ale nevzťahuje sa na členov EÚ Slovinsko a Chorvátsko.



"Uvedomujem si, že toto rozhodnutie spôsobí zármutok mnohým ľuďom," pripustil na tlačovej konferencii rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg. "Ale musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili druhej vlne" nákazy, dodal.



Vláda vo Viedni varovala pred trávením dovoleniek a prázdnin v spomínanom regióne západného Balkánu. Ľudia, ktorí tam musia z naliehavých dôvodov cestovať, musia po návrate do Rakúska ísť sami do karantény alebo odovzdať výsledok nedávno urobeného testu na koronavírus.



Krok Rakúska nasleduje po najnovšom náraste nakazených ľudí na Balkáne, ktorý bol predtým menej zasiahnutý pandémiou koronavírusu než ostatné časti Európy.



Korene v bývalej Juhoslávii má vyše 530.000 ľudí z 8,9 milióna obyvateľov Rakúska.



Počet nových denných prípadov nákazy začal v posledných dňoch stúpať znovu aj v Rakúsku. V utorok stúpol počet infikovaných nad 100 prvýkrát od apríla.