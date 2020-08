Rakúsko varuje pred cestou do Španielska s výnimkou dvoch ostrovov

Viedeň 6. augusta (TASR) - Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg vo štvrtok vydal varovanie pred cestovaním do Španielska s výnimkou Baleárskych a Kanárskych ostrovov, keďže sa obáva, že by sa dovolenkujúci mohli nakaziť novým koronavírusom a po návrate ho šíriť doma. Píše o tom agentúra Reuters.



Toto opatrenie nadobudne účinnosť od pondelka a ľudia, ktorí sa budú vracať naspäť do Rakúska, budú musieť predložiť negatívny test na COVID-19, uviedlo ministerstvo.



V Rakúsku doposiaľ potvrdili 21.696 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, z toho 719 úmrtí.