Viedeň ukončí tvrdý lockdown 3. mája, otvoria sa obchody a služby

Viedeň 27. apríla (TASR) – Rakúska metropola Viedeň ukončí 3. mája tvrdý lockdown, ktorý bol zavedený 1. apríla. Od budúceho pondelka sa tak budú môcť za prísnych bezpečnostných opatrení otvoriť obchody a služby ako napríklad kaderníctva, kde bude však potrebný negatívny test na koronavírus. Oznámil to v utorok – po rokovaniach s odborníkmi – viedenský starosta Michael Ludwig.



Vo Viedni sa tiež ruší povinnosť nosiť respirátory typu FFP2 na piatich rušných námestiach, ktorá platila v centre mesta od začiatku apríla, píše agentúra APA. Ovárajú sa aj múzeá a zoologické záhrady, no gastronomické prevádzky, ako aj kultúrne zariadenia však zostávajú naďalej zatvorené.



Viedeň zaviedla tvrdý lockdown vrátane 24-hodinového zákazu vychádzania spolu so spolkovými krajinami Burgenland a Dolné Rakúsko pred veľkonočnými sviatkami z dôvodu rekordného počtu pacientov s koronavírusom na JIS. Neskôr ho predĺžili do 18. apríla. Viedeň a Dolné Rakúsko rozhodli neskôr o ďalšom predĺžení do 2. mája, hoci školy sa otvorili už 26. apríla. Burgenland znova otvoril obchody už 19. apríla.



Takmer štyri týždne po začiatku tvrdého lockdownu na východe krajiny sa situácia vo viedenských nemocniciach výrazne zlepšila, píše denník Kurier. V pondelok bolo na jednotkách intenzívnej starostlivosti vo Viedni hospitalizovaných 183 pacientov. Za posledných sedem dní ich počet poklesol o 32, čiže o 15 percent.



Ludwig ale varoval, že situácia je stále veľmi vážna a počty (pacientov na JIS) sú stále nad kritickou hranicou 33 percent. Nevylúčil, že v prípade stúpajúcich počtov nakazených dôjde k opätovnému prijatiu protipandemických opatrení. Poznamenal tiež, že počty nakazených stále stúpajú u mladších ľudí. Potešujúce je ale podľa neho, že sa už neobjavujú takmer žiadne nové prípady infikovaných u ľudí nad 85 rokov, ktorí sú už vo veľkej miere zaočkovaní.