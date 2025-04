Rakúsko víta sprísnenie azylovej politiky novej nemeckej vlády

Viedeň 10. apríla (TASR) - Rakúsko vyjadrilo svoju podporu novému plánu nemeckej vlády na sprísnenie azylovej politiky. Hovorca rakúskeho ministerstva vnútra vo štvrtok uviedol, že Nemecko si zvolilo prísnejší prístup podobne ako Rakúsko, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



„Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a zneužívaniu azylového systému je efektívny len vďaka spoločnému úsiliu," povedal hovorca. Nemecký konzervatívny blok CDU/CSU dosiahol v stredu koaličnú dohodu so stranou sociálnych demokratov (SPD). Dohoda obsahuje aj kontroverzné opatrenie umožňujúce odmietnuť žiadateľov na hraničných priechodoch.



„O odmietnutiach na spoločných hraniciach budeme rozhodovať v koordinácii s našimi európskymi susedmi, a to aj v prípade žiadostí o azyl,“ uvádza sa v koaličnej dohode medzi CDU/CSU a SPD.



Hovorca rakúskeho rezortu vnútra k ustanoveniu povedal, že Viedeň uvítala vyhlásenie Nemecka, ktoré hovorí o koordinácii svojich krokov so susednými krajinami. „Sme presvedčení, že nemecké úrady budú tieto opatrenia na vnútorných hraniciach EÚ uplatňovať v súlade so zákonom," dodal.