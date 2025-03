Rakúska vláda sa dohodla dočasne zastaviť zlučovanie rodín migrantov

Viedeň 12. marca (TASR) — V rámci boja proti nelegálnej migrácii sa nová rakúska stredopravicová koaličná vláda zložená z ľudovcov (ÖVP), sociálnych demokratov (SPÖ) a liberálnej strany Neos dohodla v stredu na dočasnom pozastavení zlučovania rodín utečencov. Informovala o tom agentúra APA.



Kancelár Christian Stocker z ÖVP pripomenul, že v rokoch 2023 a 2024 prišlo do Rakúska prostredníctvom zlúčenia rodín 18.000 ľudí, z toho 13.000 detí alebo maloletých, uviedol.



"Vzhľadom na toto číslo je zrejmé, že musíme byť zodpovední a na chvíľu stlačiť tlačidlo stop," povedal Stocker.



Minister vnútra Gerhard Karner uviedol, že zlučovanie rodín vyvíja tlak v oblasti bývania, zdravotníctva a školstva. Počet prípadov zlučovania rodín podľa neho už asi rok prudko klesá, čiastočne pre kontroly a porovnávanie DNA. Zatiaľ čo vo februári 2024 prišlo týmto spôsobom do Rakúska takmer 1000 ľudí, o rok neskôr už len 60.



V oblasti zlučovania rodín sa však bezprostredne nič nemení. Koalícia totiž ešte nevypracovala návrh príslušného zákona, ktorý musí schváliť parlament.



Zastavenie zlučovania rodín kritizovala mládežnícka organizácia SPÖ, ktorej členovia protestovali pred úradom spolkového kancelára. Svoj nesúhlas vyjadrili aj Úrad vysokého komisára pre utečencov (UNHCR)a ľudskoprávna organizácia Amnesty International.



Predseda Slobodnej strany Rakúska strany (FPÖ) Herbert Kickl, ktorý predtým neuspel s pokusom zostaviť vládu s ľudovcami, považuje zámer vlády za „prázdne gesto“, ktoré ukázalo, že ÖVP to s pozastavením zlučovania rodín nemyslí vážne.