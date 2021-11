Vo Viedni spustili očkovanie detí od 5 do 11 rokov

Viedeň 15. novembra (TASR) - Vo Viedni začali v pondelok s očkovaním detí vo veku päť až jedenásť proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom agentúra APA.



Deti očkujú v priestoroch konferenčného a výstavného centra Wiener Austria Center. Viedenský starosta Michael Ludwig v pondelok oznámil, že všetkých viac ako 9000 dostupných termínov je už obsadených. K dispozícii by však mali byť ďalšie termíny.



Deťom podávajú vakcínu od spoločností BioNTech/Pfizer a o presnej dávke rozhoduje lekár priamo na mieste, pričom berie do úvahy aj telesnú kondíciu a hmotnosť dieťaťa, píše APA.



Európska lieková agentúra (EMA) zatiaľ očkovanie detí do 12 rokov touto vakcínou (BioNTech/Pfizer) neschválila, pripomína APA.



Viacerí lekári v Rakúsku začali deti aj napriek tomu očkovať. Záujem o toto neschválené očkovanie je však vysoký, napísala v sobotu 13. novembra agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenie Petra Voitla - detského lekára a odborníka na očkovanie.