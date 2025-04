Rakúsko: Vodiči na hraniciach so SR a Maďarskom čakali pol hodiny

Viedeň 8. apríla (TASR) - Hraničné kontroly v rámci opatrení proti šíreniu slintačky a krívačky v utorok ráno opäť spôsobili zdržania na hraniciach Rakúska so SR a Maďarskom, avšak podľa agentúry APA čakali vodiči pri výjazde z Rakúska oproti pondelku na hlavných priechodoch kratšie - približne pol hodiny. V pondelok ráno si v kolónach počkali aj hodinu, informuje TASR.



Po rannej špičke sa aj v utorok situácia upokojila a podľa hovorcu polície bola potom premávka viac-menej plynulá. APA však upozorňuje, že komplikácie sa čakajú v piatok, keďže v oboch spolkových krajinách susediacich so Slovenskom - Dolnom Rakúsku i Burgenlande - sa od soboty začnú veľkonočné prázdniny.



V týchto spolkových krajinách plánujú vykonať v osobitnej zóne ležiacej pri hraniciach so Slovenskom a Maďarskom testovanie zvierat na prítomnosť slintačky a krívačky v troch kolách v 285 poľnohospodárskych podnikoch z celkovo viac než tisíc. Doteraz veterinári navštívili 146 fariem, z každej odoberú po 50 vzoriek. Zatiaľ vyhodnotili vzorky zo 139 miest, všetky boli negatívne. Druhé kolo testovania spustia začiatkom budúceho týždňa.