Rakúsko zruší všetky protipandemické opatrenia do 30. júna

Viedeň 1. februára (TASR) — V Rakúsku prestanú 30. júna platiť posledné opatrenia prijaté proti šíreniu ochorenia COVID-19. V rámci postupného uvoľňovania sa už 30. apríla skončí povinnosť nosiť rúška v nemocniciach či opatrovateľských zariadeniach. Na časovom harmonograme ukončenia opatrení sa v stredu dohodla rakúska vláda, informuje agentúra APA.



Ministerstvo zdravotníctva plánuje k 30. júnu zrušiť osobitné predpisy týkajúce sa nového koronavírusu SARS-CoV-2. Zrušené budú všetky krízové štáby a grémiá vytvorené na boj proti covidu. Skončia aj obmedzenia pre osoby s covidom, ktoré už síce v súčasnosti nemusia ísť do karantény, avšak musia povinne nosiť respirátory typu FFP2 vo vnútorných priestoroch i vonku v prípade, že sú v úzkom kontakte s inými ľuďmi.



Vláda poznamenala, že vývoji pandémie sa bude sledovať aj po zrušení opatrení. Zabezpečiť sa to má kombináciou vyhodnocovania vzoriek odpadových vôd zo 48 čističiek v celom Rakúsku a analýzou vzoriek testov PCR. Monitorovanie čističiek bolo podľa rezortu zdravotníctva rozšírené tak, že pokrýva viac ako polovicu obyvateľstva.



APA konštatuje, že na to, aby boli záležitosti týkajúce sa očkovania, testov a liekov proti covidu začlenené do bežných štruktúr zdravotníckeho systému, sú nutné rokovania medzi spolkovými krajinami a oblasťou sociálneho poistenia.



Lieky proti covidu budú hradené zo sociálneho poistenia. Náklady na očkovanie by sa mali rozdeliť medzi vládu, jednotlivé spolkové krajiny a poisťovne. Cieľom je, aby lieky i vakcinácia zostali naďalej bezplatné. Testy na covid majú byť dostupné ako dosiaľ zdarma aj pre ľudí s príznakmi ochorenia.



Ministerstvo zdravotníctva pripravuje tiež nové znenie epidemického zákona, pričom jeho návrh chce poslať na posúdenie ešte v tomto funkčnom období. Ešte tento rok má vzniknúť "pandemický plán", ktorý určí opatrenia pre rôzne fázy pandémie.