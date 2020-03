Rakúsko vydalo plošné varovanie pred cestovaním do Talianska

Viedeň 10. marca (TASR) - Rakúsko varuje svojich občanov pred cestami do susedného Talianska, ktorého vláda zaviedla pre koronavírus karanténu v celej krajine. V utorok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



"Rakúskym cestujúcim naliehavo odporúčame vrátiť sa do Rakúska," napísalo rakúske ministerstvo zahraničných vecí na svojej webovej stránke.



Okrem toho začalo v utorok platiť nové rakúske nariadenie, na základe ktorého robia na talianskej hranici zdravotné kontroly.



Zároveň rakúske aerolínie Austrian Airlines zastavili v utorok lety do severotalianskych miest Benátky, Miláno a Bologna.