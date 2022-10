Rakúsko vydalo varovanie pred cestovaním do Iránu

Viedeň/Teherán 5. októbra (TASR) - Rakúske ministerstvo zahraničných vecí vydalo varovanie pred cestovaním do Iránu a vyzvalo rakúskych občanov, ktorí sa v tejto krajine nachádzajú, aby ju bezodkladne opustili. Tento krok súvisí s aktuálnymi nepokojmi a eskaláciou situácie počas masových demonštrácií, ktoré v Iráne vypukli po úmrtí Mahsy Amíníovej a trvajú už tretí týždeň. TASR správu prevzala z agentúry APA.



"V dôsledku prebiehajúcich protestov a ich násilného potláčania zo strany iránskych úradov vydalo Rakúsko dočasné varovanie pred cestovaním do celého Iránu," uviedol v utorok rezort diplomacie vo Viedni.



V prípade núdze sa majú Rakúšania obrátiť na rakúske veľvyslanectvo v Teheráne. Vzhľadom na to, že môže dôjsť k častým obmedzeniam komunikačných služieb, najmä internetu a komunikačných aplikácií, sa rakúski občania nachádzajúci sa v Iráne môžu kedykoľvek obrátiť aj na pohotovostnú službu rakúskeho rezortu diplomacie. Ministerstvo upozornilo tiež na svojvoľné zatýkanie počas protestov, ktoré sa týka aj nezúčastnených občanov iných krajín.



Mahsu Amíníovú (22) zatkla 13. septembra v Teheráne mravnostná polícia za údajné porušenie pravidiel obliekania. Vo väzbe náhle omdlela a po troch dňoch v kóme ju vyhlásili za mŕtvu. Aktivisti a Amíníovej príbuzní vinia políciu z použitia násilia, čo však iránske bezpečnostné sily odmietajú.



Jej smrť vyvolala rozsiahle protesty v Iráne, ako aj inde vo svete. Iránci demonštrujú proti iránskemu režimu a represiám zo strany vlády a bezpečnostných zložiek.