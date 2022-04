Viedeň 7. apríla (TASR) - Rakúsko vyhostí štyroch ruských diplomatov, ktorých činnosť nebola v súlade s ich diplomatickým statusom. Oznámilo to v štvrtok rakúske ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Títo (štyria) ľudia konali v rozpore so svojím diplomatickým statusom," uviedla hovorkyňa rakúskeho rezortu diplomacie. Podľa Reuters sa podobnými slovami väčšinou odkazuje na špionáž.



Vyhostení pritom boli traja diplomati z veľvyslanectva vo Viedni a jeden z konzulátu v Salzburgu. Rakúsko musia opustiť do 12. apríla.



K obdobnému kroku v plynulých dňoch pristúpilo viacero európskych krajín vrátane Francúzska, Nemecka, Španielska či Talianska. K tomuto koordinovanému kroku pristúpili niektoré európske krajiny po tom, ako boli zverejnené zábery z ukrajinského mesta Buča, odkiaľ sa prednedávnom stiahli ruskí vojaci, ktoré zachytávajú telá zabitých civilistov. Ukrajina pritom z ich zabitia viní práve Rusko.



Zatiaľ čo niektoré európske krajiny vyhostili až niekoľko desiatok diplomatov, Rakúsko vyhlásilo za nežiadúce osoby iba veľmi malú časť ruských diplomatov pôsobiacich v krajine.



Rakúsko totiž hostí podľa Reuters nezvyčajne veľký kontingent ruských diplomatov, pretože vo Viedni sídli okrem ruského veľvyslanectva i Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ako aj centrum OSN, ktorého súčasťou je napríklad Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) či Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC).



Veľké krajiny ako Rusko preto majú vo Viedni hneď troch svojich veľvyslancov – jedeného pre Rakúsko a po jednom pre OBSE a organizácie OSN.



Rakúske ministerstvo zahraničných vecí tak eviduje 65 ruských diplomatov pôsobiacich iba na ruskom veľvyslanectve vo Viedni. Tento počet však nezahŕňa desiatky ďalších diplomatov pracujúcich pre misie OSN a OBSE vo Viedni.