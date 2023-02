Rakúsko vyhostilo štyroch ruských diplomatov

Viedeň 2. februára (TASR) - Rakúsko vo štvrtok oznámilo, že vyhosťuje štyroch ruských diplomatov, ktorých správanie "bolo v rozpore s ich diplomatickým štatútom a medzinárodnými dohodami". Informovalo o tom tamojšie ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP a z denníka The Guardian.



Dvaja z vyhostených diplomatov, ktorí sú zamestnancami zastúpenia Organizácie Spojených národov vo Viedni, podľa Rakúska "nekonali v súlade s dohodami medzi OSN a Viedňou". Všetci štyria diplomati boli zároveň vyhlásení za nežiaduce osoby (personae non gratae), čím boli zbavení diplomatickej imunity, ktorá ich chránila pred zatknutím a trestným stíhaním.



Rakúske ministerstvo zahraničných vecí bližšie informácie neposkytlo, uviedlo však, že dalo vyhosteným diplomatom týždeň na to, aby krajinu opustili.



Agentúra AFP upozorňuje, že Rakúsko ako neutrálna krajina vyhosťuje zahraničných diplomatov len výnimočne.