Viedeň 13. marca (TASR) - Rakúsko vyhosťuje dvoch ruských diplomatov, oznámilo v stredu ministerstvo zahraničných vecí vo Viedni. Tento krok prišiel v čase silnejúceho napätia spôsobeného inváziou Moskvy na Ukrajinu, ktorá donútila západné vlády uvaliť na Rusko prísne sankcie. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Diplomati konali "spôsobom nezlučiteľným so svojím diplomatickým postavením", uviedlo ministerstvo bez ďalších podrobností. Dodalo, že krajinu musia opustiť do 19. marca.



Ruské veľvyslanectvo vo Viedni oznámilo, že ho "nahnevalo" "čisto politické" rozhodnutie Rakúska. Dodalo, že mu Rakúšania "nepredložili ani ten najmenší dôkaz".



"Netreba vôbec pochybovať, že príde rázna odpoveď Moskvy," uviedlo ruské veľvyslanectvo na sociálnej sieti Telegram a obvinilo Viedeň z "ďalšieho zhoršovania dvojstranných vzťahov".



Pred napadnutím Ukrajiny boli prípady vyhostenia diplomatov v neutrálnom členskom štáte Európskej únie iba zriedkavé. Rakúsko malo dovtedy blízke vzťahy s Ruskom a tradične sa pokladá za most medzi Východom a Západom.



Už vo februári 2023 vyhostilo štyroch ruských diplomatov, vrátane dvoch akreditovaných pri OSN vo Viedni. Rusko ako odvetný krok vyhostilo štyroch rakúskych diplomatov.



Rakúsko vyhostilo štyroch ruských diplomatov aj v apríli 2022 v rámci koordinovanej reakcie Európskej únie, keď sa odhalilo, že ruskí vojaci počas invázie vraždili ukrajinských civilistov na kyjevskom predmestí Buča.



Pred vojnou, v apríli 2020, Rakúsko vyhostilo ruského diplomata obvineného z špionáže.