Rakúsko vyšetruje podozrenia zo strieľania na civilistov v Bosne
Viedeň 19. mája (TASR) - Rakúske orgány vyšetrujú dve osoby podozrivé zo streľby na civilistov za peniaze počas obliehania Sarajeva v 90. rokov. Podobné prípady takzvaných „víkendových ostreľovačov“ registrujú aj v Taliansku. TASR o tom informuje podľa utorňajšej správy agentúry AFP.
„Dňa 25. apríla bolo začaté vyšetrovanie rakúskeho občana a ďalšej zatiaľ neidentifikovanej osoby v súvislosti s ich účasťou na takzvaných ‚ostreľovačských zájazdoch‘ v Sarajeve počas bosnianskej vojny,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti vo vyhlásení.
V roku 2022 v dokumentárnom filme „Sarajevo Safari“ slovinský filmár Miran Zupanič upozornil na podozrenia, že návštevníci z cudziny platili bosnianskosrbskej armáde za možnosť strieľať na civilistov v obliehanom Sarajeve
Taliansky investigatívny novinár Ezio Gavazzeni o tomto prípade vydal v marci knihu „L’inchiesta sui safari umani a Sarajevo“ (Víkendoví ostreľovači: Vyšetrovanie ľudských safari v Sarajeve), podľa ktorej boli medzi „víkendovými ostreľovačmi“ občania Talianska, Francúzska, Belgicka, Švajčiarska, Ruska a Rakúska. Ich cestu do Bosny podľa neho organizovala milánska pobočka bezpečnostnej spoločnosti so sídlom v Belgicku.
Gavazzeni citoval nemenovaného bývalého francúzskeho vojaka, že v rokoch 1992 až 1995 sprevádzal malé skupiny ostreľovačov do Bosny, „väčšinou ľudí nad 50 rokov a z bohatších vrstiev“.
Tieto podozrenia vyšetruje aj talianska prokurátora a vo februári vypočula 80-ročného podozrivého, bývalého vodiča nákladného vozidla. Rakúske ministerstvo spravodlivosti informovalo miestne médiá, že jeho vyšetrovanie sa nezakladá na Gavazzeniho investigatívnej práci, ale na iných informáciách.
Podľa oficiálnych údajov počas takmer štvorročného obliehania Sarajeva od apríla 1992 bosnianskosrbské sily zabili viac ako 11.500 mužov, žien a detí a viac ako 50.000 ľudí sa zranilo.
