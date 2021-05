Rakúsko vyvolalo mapou islamu pobúrenie

Viedeň 27. mája (TASR) - Rakúska vláda sa vo štvrtok dostala pod paľbu kritiky za zverejnenie "mapy islamu", ktorá zobrazuje, kde sa v krajine nachádzajú mešity či sídla islamských združení. Náboženské skupiny vyhlasujú, že takáto mapa stigmatizuje moslimov v Rakúsku. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Webovú stránku nazvanú Národná mapa islamu, ktorá obsahuje názvy a sídla vyše 600 mešít a moslimských organizácií, mená ich predstaviteľov a prípadne aj ich zahraničné kontakty, predstavila vo štvrtok rakúska ministerka pre integráciu Susanne Raabová.



Táto interaktívna mapa, ktorú zostavila Viedenská univerzita v spolupráci s rakúskym Dokumentačným strediskom pre politický islam, však znepokojila mnohých rakúskych moslimov. Od mapy sa zároveň dištancovala aj strana Zelených, ktorá je koaličným partnerom vládnej stredopravicovej strany ÖVP.



Mapa "demonštruje úmysel vlády stigmatizovať všetkých moslimov ako potenciálne nebezpečenstvo", zareagovali predstavitelia Islamského spoločenstva veriacich v Rakúsku (IGGÖ).



Hovorkyňa strany Zelených pre integráciu Faika El-Nagashiová sa posťažovala, že "do projektu nebol zapojený žiaden minister zo Zelených ani žiaden poslanec a dokonca im o tom ani nepovedali". Projekt podľa jej slov "mieša moslimov s islamistami a odporuje tomu, ako by mala politika integrácie vyzerať".



Ministerka Raabová však trvala na tom, že mapa nemá vrhať podozrenie na moslimov všeobecne. Cieľom je "bojovať proti politickým ideológiám, nie proti náboženstvu", vysvetlila.



"Predstavte si, že by bola vytvorená podobná mapa judaizmu alebo kresťanstva," vyhlásil Tarafa Baghajati, šéf ďalšej moslimskej organizácie, a posťažoval sa, že mapa stavia na jednu úroveň terorizmus a náboženstvo.



Poukázal na to, že z 8,9 milióna obyvateľov Rakúska je približne osem percent praktizujúcich moslimov. A väčšina z nich nemá žiadne prepojenie s teroristickými organizáciami. "Je to znepokojujúce a som sklamaný, že vláda prijala myšlienky krajnej pravice," dodal.



Od džihádistického útoku vlani v novembri vo Viedni - vôbec prvého v Rakúsku, pri ktorom boli zabití štyria ľudia -, zaznamenali v Rakúsku nárast v počte prípadov slovných a fyzických útokov proti moslimom. IGGÖ sa posťažovala, že "rasizmus proti moslimom silnie".