< sekcia Zahraničie
Rakúsko vyzvalo Izrael, aby prestal útočiť na civilné ciele v Libanone
Autor TASR
Viedeň 9. apríla (TASR) - Rakúske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok vyzvalo Izrael, aby prestal útočiť na civilné ciele v Libanone, a uviedlo, že rakúski členovia Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) musia byť chránení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Izrael musí okamžite zastaviť svoje vojenské operácie proti civilným cieľom a infraštruktúre v Libanone,“ uviedol rezort diplomacie pre agentúru Reuters, ktorá zároveň uvádza, že Rakúsko bolo v uplynulých rokoch v Európskej únii jedným z najväčších podporovateľov Izraela.
Izrael v stredu podnikol najsilnejšie útoky na Libanon od opätovného rozhorenia konfliktu s militantným hnutím Hizballáh minulý mesiac. Viacero štátov vrátane Francúzska, Spojeného kráľovstva či Ruska uviedlo, že prímerie s Iránom by sa malo vzťahovať aj na Libanon.
Rakúsko má v 7500-členných jednotkách UNIFIL približne 160 vojakov. Patria k jednotke zodpovednej napríklad za prepravu tovaru a osôb, opravovanie vozidiel, zásobovanie palivom či hasenie požiarov. „Ochrana civilného obyvateľstva a rakúskeho kontingentu UNIFIL je našou najvyššou prioritou,“ uviedlo rakúske ministerstvo.
Namiesto výzvy na zahrnutie Libanonu do prímeria medzi USA a Iránom rakúsky rezort diplomacie uviedol, že sa musí nájsť cesta späť k prímeriu medzi Izraelom a Hizballáhom z novembra 2024.
