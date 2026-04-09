Rakúsko vyzvalo Izrael, aby prestal útočiť na civilné ciele v Libanone

Pracovník libanonskej civilnej ochrany sleduje, ako bagr pracuje na troskách budovy zničenej deň predtým pri izraelskom leteckom útoku v Bejrúte v Libanone, vo štvrtok 9. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Izrael v stredu podnikol najsilnejšie útoky na Libanon od opätovného rozhorenia konfliktu s militantným hnutím Hizballáh minulý mesiac.

Autor TASR
Viedeň 9. apríla (TASR) - Rakúske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok vyzvalo Izrael, aby prestal útočiť na civilné ciele v Libanone, a uviedlo, že rakúski členovia Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) musia byť chránení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Izrael musí okamžite zastaviť svoje vojenské operácie proti civilným cieľom a infraštruktúre v Libanone,“ uviedol rezort diplomacie pre agentúru Reuters, ktorá zároveň uvádza, že Rakúsko bolo v uplynulých rokoch v Európskej únii jedným z najväčších podporovateľov Izraela.

Izrael v stredu podnikol najsilnejšie útoky na Libanon od opätovného rozhorenia konfliktu s militantným hnutím Hizballáh minulý mesiac. Viacero štátov vrátane Francúzska, Spojeného kráľovstva či Ruska uviedlo, že prímerie s Iránom by sa malo vzťahovať aj na Libanon.

Rakúsko má v 7500-členných jednotkách UNIFIL približne 160 vojakov. Patria k jednotke zodpovednej napríklad za prepravu tovaru a osôb, opravovanie vozidiel, zásobovanie palivom či hasenie požiarov. „Ochrana civilného obyvateľstva a rakúskeho kontingentu UNIFIL je našou najvyššou prioritou,“ uviedlo rakúske ministerstvo.

Namiesto výzvy na zahrnutie Libanonu do prímeria medzi USA a Iránom rakúsky rezort diplomacie uviedol, že sa musí nájsť cesta späť k prímeriu medzi Izraelom a Hizballáhom z novembra 2024.
Neprehliadnite

VIDEO: Ústavní činitelia vyzvali na odbornú diskusiu v zdravotníctve

OBRAZOM: Takto nasnímala Zem misia Artemis 2 pri prelete okolo Mesiaca

KOMENTÁR J. HRABKA: Pán poslanec

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky