Rakúsko vyzvalo Nemecko pri hraničných kontrolách dodržiavať právo

Viedeň 8. mája (TASR) - Rakúsko vo štvrtok vyzvalo Nemecko pri svojich najnovších krokoch určených na zamedzenie nelegálnej migrácie rešpektovať právo Európskej únie (EÚ). Berlín po nástupe novej vlády sľúbil na hraniciach zaviesť prísnejšie kontroly a azylantom častejšie zamietať vstup do krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



„Rakúsko vo všeobecnosti víta nemecké úsilie v boji proti prevádzačskej mafii a nelegálnej migrácii. Predpokladáme ale, že nemecké úrady budú dodržiavať európsky právny poriadok pri všetkých opatreniach, ktoré príjmu,“ uviedlo rakúske ministerstvo vnútra.



Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt deň po nástupe do úradu oznámil, že nová vláda sprísni hraničné kontroly. Nemecko hranice podľa neho úplne neuzavrie, zruší však pokyn z roku 2015, ktorý bránil pohraničníkom odvracať žiadateľov o azyl. Tí budú podľa Dobrindta odteraz môcť na hraniciach odmietnuť osoby bez dokladov vrátane azylantov.



Minister tiež vyhlásil, že zvýši počet príslušníkov Spolkovej polície na nemeckých hraniciach. V súčasnosti ich tam pôsobí 11.000 a minister nariadil posilniť ich o ďalších 2000 až 3000 policajtov, píše denník Bild.



Nový nemecký kancelár Friedrich Merz počas svojej predvolebnej kampane sľuboval prísnejšiu migračnú politiku. Takýto prístup presadzujú jeho kresťanskí demokrati z CDU a ich bavorská sesterská strana CSU, ktorej členom je Dobrindt. Merz tvrdí, že je to potrebné na zmiernenie obáv voličov a zastavenie nárastu popularity krajne pravicovej protiimigračnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD).