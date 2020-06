Z rodného domu Adolfa Hitlera bude policajná stanica

Viedeň 2. júna (TASR) - Rakúske úrady predstavili v utorok víťazný projekt redizajnu rodného domu Adolfa Hitlera v hornorakúskom meste Braunau am Inn, z ktorého sa má stať policajná stanica. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



V architektonickej súťaži o redizajn miesta zvíťazila rakúska firma Marte.Marte, ktorej šéfujú dvaja bratia, a porazila tak ďalších 11 súťažiacich. Očakáva sa, že renovácia stavby by mala byť dokončená do konca roka 2022, pričom stáť bude približne päť miliónov eur.



Renovácii predchádzal dlhoročný súdny spor o vlastníctvo nehnuteľnosti a o osude stavby definitívne rozhodol rakúsky najvyšší súd až vlani. Odmietol pritom sumu, ktorú bývalá majiteľka domu požadovala ako kompenzáciu za vyvlastnenie domu.



Gerlinda Pommerová túto nehnuteľnosť s rozlohou 800 metrov štvorcových prenajímala vláde od 70. rokov. Viedeň jej mesačne platila približne 4800 eur a budovu využívala ako chránené dielne.



Dohoda s ňou však padla v roku 2011, keď Pommerová odmietla vykonať nevyhnutnú renováciu a nehnuteľnosť nechcela ani predať. Budova bola odvtedy prázdna.



Rakúska vláda sa v roku 2016 dohodla na vyvlastnení schátraného Hitlerovho rodného domu, čím chcela zamedziť, aby sa pri ňom stretávali pravicoví radikáli. Štát sa snažil nehnuteľnosť odkúpiť už od roku 1984, s vlastníčkou sa však nedokázal dohodnúť.



Pôvodná majiteľka konfiškáciu tejto nehnuteľnosti označila za protiústavnú a právne ju napadla. Ústavný súd vo Viedni však vyvlastnenie domu v roku 2017 odobril a o dva roky neskôr zamietol aj Pommerovej žiadosť o vyššiu finančnú kompenzáciu.



Rakúska vláda krátko rozmýšľala aj o tom, že stavbu zbúra. V novembri vlaňajšieho roka však oznámila, že budovu dá prerobiť tak, aby ju v budúcnosti mohla využívať polícia. Následne v tejto veci vypísala architektonickú súťaž.



"Niektorí ľudia sa môžu pýtať či je toto správne využitie, dať tam políciu? Je to najvhodnejšie využitie (tejto budovy)," povedal v utorok rakúsky minister vnútra Karl Nehammer. "Prečo? Policajti sú totiž strážcami základných slobôd. Policajti sa považujú za partnerov občanov a tiež tých, ktorí chránia slobodu, právo zhromažďovať sa aj slobodu prejavu," dodal.



Víťazný návrh redizajnu sa vyznačuje jednoduchým a moderným prístupom a nezasahuje do základnej podstaty pôvodnej budovy.



Adolf Hitler (1889-1945) strávil v uvedenom pomerne skromnom trojposchodovom dome v Braunau am Inn, kde si jeho rodičia prenajali byt, prvý rok života. Počas druhej svetovej vojny budovu získal vysoko postavený predstaviteľ nacistickej strany NSDAP, ktorý ju sprístupnil verejnosti. Po vojne sa dostala opäť do rúk pôvodných majiteľov, od roku 1972 ju však mala v prenájme vláda, aby zamedzila jej zneužitiu.



Napriek krátkemu času, ktorý Hitler v dome strávil, stavba dlhé roky priťahovala neonacistov a pravicových extrémistov, ktorí sa pri nej stretávali. Zhromaždenia pred budovou organizovali v deň Hitlerovho narodenia taktiež anfitašistickí demonštranti.