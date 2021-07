V Rakúsku sa začal súdny proces s exšéfom FPÖ Strachem

Foto: Ilustračné foto

Viedeň 6. júla (TASR) - Na krajinskom súde vo Viedni sa v utorok začal proces s bývalým rakúskym vicekancelárom a dlhoročným niekdajším šéfom krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinzom-Christianom Strachem, ktorý čelí obvineniam z korupcie. Informovala o tom agentúra APA.Strache je obvinený, že prijal úplatok za údajnú "" zákona, ktorý mal zabezpečiť výhody pre súkromnú kliniku vo viedenskom obvode Währing. Z podplácania je v tomto prípade obžalovaný prevádzkovateľ tejto kliniky Walter Grubmüller, ktorý je Stracheho dlhoročným priateľom.Špecializovaná prokuratúra pre hospodársku trestnú činnosť a korupciu (WKStA) ako jasný dôkaz snahy o tzv. kúpu legislatívy v prospech súkromnej klinky uvádza finančný dar vo výške 10.000 eur, ktorý Grubmüller zaslal na účet FPÖ.Prokurátorka Silvia Thallerová na začiatok procesu označila obvinenia pripisované Strachemu za "". Zo zaistených četových konverzácií, výpovedí svedkov a ďalších záverov vyšetrovania je možné "", že príspevok pre FPÖ nijako nesúvisel s "", ale so záležitosťami Stracheho počas výkonu funkcie.Správanie niekdajšieho šéfa FPÖ bolo podľa slov Thallerovej "". Išlo mu o "", dodala s tým, že "".Pri vypočúvaní sa Strache odmietol vyjadriť k svojmu majetku, výške čistého príjmu i k prípadným dlhom. Počas toho, ako prokurátorka čítala obžalobu, si bývalý politik robil poznámky do zápisníka.Expredseda FPÖ údajne ešte za čias koaličnej vlády svojej strany s Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) kancelára Sebastiana Kurza loboval za to, aby spomenutá viedenská klinika bola zaradená do finančného fondu súkromných zdravotníckych zariadení, čo by jej umožnilo priame hradenie poplatkov za úkony zo sociálneho poistenia. Neskôr, keď boli prostriedky tohto fondu navýšené, sa tak skutočne aj stalo.Strache i Grubmüller obvinenia rozhodne odmietajú.Dĺžka pojednávania je stanovená na štyri dni – v prípade uznania viny hrozia obžalovaným tresty odňatia slobody v rozmedzí šiestich mesiacov až piatich rokov. V stredu a vo štvrtok má sudkyňa Claudia Moravecová-Loidoltová vypočuť ďalších svedkov. To, či verdikt skutočne padne v piatok, záleží od prípadných ďalších dôkazov.Strache odstúpil zo svojej funkcie lídra FPÖ, rovnako ako aj z postu vicekancelára v súvislosti s kauzou Ibiza v máji 2019. Tá spustila rozsiahle vyšetrovanie, ktoré odhalilo mnohé ďalšie prípady porušenia zákona. Aktuálny proces je prvým, ktorý sa začal v nadväznosti na zistenia vyplývajúce z kompromitujúcich tajných nahrávok, v ktorých Strache diskutuje o možných nelegálnych daroch pre FPÖ a údajnej príbuznej istého ruského oligarchu výhľadovo sľubuje verejné zákazky, ak jeho strane pomôže k úspechu vo voľbách.