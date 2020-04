Rakúsko začalo uvoľňovať opatrenia, otvára menšie obchody

Viedeň 14. apríla (TASR) - V Rakúsku začali v utorok platiť miernejšie opatrenia v boji s pandémiou nového koronavírusu. Svoje brány otvoria 14. apríla podľa informácií tamojšej vlády napríklad menšie obchody a stavebniny, píše denník Die Welt.



"Z ekonomického hľadiska chceme túto krízu prekonať čo najrýchlejšie a bojovať za každé pracovné miesto v Rakúsku," povedal v sobotu rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Minulý týždeň avizoval plán uvoľňovania niektorých opatrení. Ide napríklad o menšie predajne s plochou do 400 metrov štvorcových, hobby markety či kvetinárstva.



Platia pritom prísne hygienické opatrenia - počet osôb, ktoré môžu naraz vstúpiť do jednotlivých prevádzok je obmedzený (jedna osoba na 20 metrov štvorcových), zákazníci musia nosiť rúška a dodržiavať odstup. Obchodníci, ktorí vpustia dnu viac zákazníkov, môžu dostať pokutu až 3600 eur.



V ďalšej fáze uvoľňovania opatrení by mali byť od 2. mája znovu otvorené nákupné centrá, väčšie obchody a kaderníctva. Reštaurácie a hotely by sa mohli postupne začať otvárať od polovice mája, uviedol Kurz.



"Som si stopercentne istý, že sme urobili a robíme správnu vec," povedal kancelár v rozhovore pre denník Kurier zverejnenom v sobotu. V ten istý deň pre verejnoprávnu stanicu ORF uviedol, že Rakúsko pandémiu ešte neprekonalo a hrozba stále pretrváva. Izolácia a sociálny odstup sú naďalej dôležité, dodal.



V utorok sa v Rakúsku začne aj vo zvýšenej miere testovať na prítomnosť nového koronavírusu. "Máme stále viac kapacít a výrazne sme zlepšili logistiku," uviedol cez víkend rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober. Ťažiskom testovania budú podľa neho domovy dôchodcov a ošetrovateľské centrá, kde sa nachádzajú pacienti so zvýšeným rizikom nákazy.



Doteraz bolo v Rakúsku na koronavírus SARS-CoV-2 testovaných takmer 150.000 osôb; v priemere je za deň testovaných 5000 ľudí. Laboratórne kapacity sa podľa Anschobera medzičasom zvýšili tak, že za deň by sa testom mohlo podrobiť aj 20.000 ľudí.