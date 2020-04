Rakúsko začne od mája otvárať školy

Viedeň 24. apríla (TASR) - Rakúsko pokračuje v postupnom uvoľňovaní niektorých karanténnych opatrení zavedených v snahe zastaviť šírenie nového druhu koronavírusu a od 4. mája začne znovu otvárať školy. Na piatkovom brífingu to uviedol minister školstva Heinz Fassmann, informovali agentúry DPA a AFP.



Stredoškoláci, ktorí sú v poslednom ročníku, sa vrátia do školy už 4. mája, zatiaľ čo základné a nižšie stredné školy sa znovu otvoria 18. mája.



Minister dodal, že triedy budú rozdelené na polovicu, pričom učitelia budú v daný deň učiť iba jednu skupinu, aby sa zabezpečilo, že v triede bude prítomných naraz len zhruba 11 študentov, čím sa medzi nimi dodrží bezpečná vzdialenosť. Polovica žiakov zasadne do lavíc od pondelka do stredy, druhá polovica zvyšné dni v týždni.



Školáci vo veku nad desať rokov budú musieť nosiť ochranné masky cez prestávky, počas samotného vyučovania nie. Hodiny hudby a telocviku sa však neobnovia a osnovy sa zamerajú na základné predmety.



Ostatní študenti sa do škôl vrátia začiatkom júna.



Rakúsko pristúpilo pred viac než mesiacom ešte na začiatku pandémie k uzatvoreniu reštaurácií, barov, divadiel a časti obchodných prevádzok. Bolo zároveň medzi prvými krajinami, ktoré začali karanténne opatrenia uvoľňovať, keď od polovice apríla povolilo opätovné otvorenie obchodov so stavebninami a domácimi potrebami, záhradných centier a predajní s plochou menšou ako 400 metrov štvorcových.



Väčšie obchody vrátane nákupných centier a kaderníctiev by mali opätovne začať fungovať už 1. mája. Kaviarne a reštaurácie opätovne otvorí od 15. mája.



V Rakúsko doposiaľ potvrdili približne 15.000 pozitívnych prípadov nákazy a 530 úmrtí.