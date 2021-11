Rakúsko: Zadržali pašerákov, ktorí cez SR prepravovali migrantov

Viedeň 27. novembra (TASR) – Rakúska polícia zadržala v uplynulých dňoch v Dolnom Rakúsku a Viedni 15 pašerákov ľudí, ktorí nelegálne prepravili zo srbsko-maďarských hraníc cez Slovensko a Českú republiku vyše 700 migrantov. Informovala o tom v sobotu agentúra APA s odvolaním sa na dolnorakúsku políciu.



Do Rakúska sa sýrski, libanonskí a egyptskí migranti dostávali cez hraničný priechod Mistelbach. Pašeráci ich prepravovali v autách, ktoré kúpili v Maďarsku (tam ich aj registrovali) a Rakúsku. Následne ich vysadili na severe Viedne.



Utečenci pri výsluchoch uviedli, že sa chceli dostať do Nemecka. Z Rakúska plánovali pokračovať v ceste alebo si po nich mali prísť príbuzní.



Od každého migranta pašeráci pýtali za prepravu 4000 - 5000 eur. Týmto spôsobom si celkovo zarobili viac ako 2,5 milióna eur.



Dolnorakúsky krajinský kriminálny úrad začal tento prípad vyšetrovať v októbri. Od polovice novembra sa začali kontroly podozrivých vozidiel. Bezprostredne po prekročení hraníc, v okrese Korneuburg a v hoteli vo Viedni bolo zadržaných doteraz 15 prevádzačov. Organizátori pašovania migrantov sídlili vo Viedni.



Počas jednej cesty bolo podľa polície v upravených autách prepašovaných 12 - 15 ľudí. Rekordný "úlovok" sa rakúskej polícii podaril 16. novembra, keď od srbsko-maďarských hraníc smerovalo do Rakúska až 25 vozidiel s približne 200 - 300 ľuďmi. Zastavených bolo vtedy 14 vozidiel, v ktorých sa našla hotovosť vo výške niekoľko tisíc eur. Niektorí vodiči sa pokúsili ujsť, pričom jeden spôsobil na úteku dopravnú nehodu. Minulý štvrtok bol zadržali pašerák, ktorý ušiel policajtom v Maďarsku aj v Rakúsku.



Pašeráci boli verbovaní prostredníctvom inzerátov hľadajúcich vodičov na sociálnych sieťach v ich domovských krajinách – Moldavsku, Ukrajine, Uzbekistane a Poľsku. Ponúkaný im bol zárobok 2000 - 3000 eur mesačne.



Polícia naďalej pátra po ďalších možných členoch pašeráckej siete.