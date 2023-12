Rakúsko zadržalo osoby podozrivé z islamizmu, posilňuje ochranu

Viedeň 24. decembra (TASR) - V Rakúsku v nedeľu zatkli tri osoby podozrivé zo zapojenia do "islamistickej siete". Podľa agentúry DPA ich zadržanie môže súvisieť s vyšetrovaním teroristickej hrozby a možného plánu na útok na katedrálu v Kolíne nad Rýnom a na chrám vo Viedni.



Ako informovala agentúra AFP, rakúska kontrarozviedka BVT v sobotu zadržala štyroch ľudí, informovalo v nedeľu ministerstvo vnútra. Jeho hovorca spresnil, že traja z nich zostávajú vo väzbe.



Podľa nemeckého denníka Bild došlo k jednému zatknutiu aj v Nemecku. Oficiálne táto informácia nebola potvrdená.



Zatknutými podozrivými sú vraj Tadžici, ktorí údajne chceli podniknúť útoky v mene zoskupenia Islamský štát-Chorasán (IS-K), odnože IS v Afganistane, napísal Bild.



Ako v nedeľu informovala agentúra AFP, nemecká polícia po "varovaní pred nebezpečenstvom" na Silvestra vykonáva pri vstupe do katedrály v Kolíne nad Rýnom prísne kontroly.



Svoje kontroly, najmä v okolí kostolov, náboženských podujatí a vianočných trhov vo Viedni, zintenzívnila aj rakúska polícia. Ako dôvod uviedla "zvýšené riziko". "Vo Viedni bezprostredný útok nehrozil," uviedol však pre agentúru AFP hovorca rakúskeho ministerstva vnútra a odmietol to ďalej komentovať.



Podľa Bildu existujú náznaky, že islamisti plánujú v Európe niekoľko útokov - možno na Silvestra a Vianoce. Terčom týchto útokov by podľa denníka mohli byť vianočné omše v Kolíne nad Rýnom, Viedni a Madride.