Rakúsko zadržalo prevádzačov v obci Berg, ďalšieho v Hennersdorfe

Viedeň 10. októbra (TASR) - Rakúske úrady od minulotýždňového opätovného zavedenia kontrol na hraniciach so Slovenskom zadržali v spojitosti s prevádzačstvom tri osoby v obci Berg a jednu v obci Hennersdorf. TASR správu prevzala z agentúry APA, ktorá sa odvoláva na utorkové oznámenie polície v spolkovej krajine Dolné Rakúsko.



K zadržaniam v Bergu došlo v priebehu niekoľkých hodín v piatok a v noci na sobotu. Do väzenského zariadenia v meste Korneuburg podľa polície previezli troch mužov.



Vo vozidle 42-ročného občana SR sa podľa polície nachádzali štyri neplnoleté osoby, jedna žena a deväť mužov. Išlo o Sýrčanov, ktorí požiadali o medzinárodnú ochranu.



Ďalším zadržaným je podľa polície Rakúšan (48), ktorý sa krátko po polnoci na sobotu pokúsil s vozidlom prejsť na územie Rakúska. Počas kontroly šesť jeho tureckých spolujazdcov požiadalo o azyl. Krátko na to v nákladnom priestore dodávky, ktorú šoféroval 23-ročný Rumun, našli 16 tureckých občanov. Tiež požiadali o azyl.



Ďalšieho údajného prevádzača zadržali v nedeľu obci Hennersdorf na južnom okraji Viedne. Tamojší obyvatelia upozornili políciu, ktorá zastavila dodávkové vozidlo a zatkla moldavského vodiča. Vo vozidle bolo 20 tureckých občanov. Tí o medzinárodnú ochranu nepožiadali.



Rakúsko zaviedlo 3. októbra kontroly na hraniciach so Slovenskom na počiatočné obdobie desiatich dní. Ich cieľom je podľa rakúskeho ministra vnútra Gerharda Karnera zabrániť činnosti prevádzačských skupín a nelegálnej migrácii.