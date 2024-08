Zadržaný mladík sa priznal z plánovania útoku na koncert Swiftovej

Viedeň 8. augusta (TASR) - Zadržaný 19-ročný mladík sa priznal z plánovania teroristického útoku na koncert americkej speváčky Taylor Swiftovej vo Viedni. Spolu so 17-ročným komplicom plánovali útočiť nožmi a podomácky vyrobenými výbušninami pred štadiónom, kde sa mal koncert uskutočniť, informovali miestne úrady. TASR sa odvoláva na svetové agentúry.



"Situácia bola vážna, situácia je vážna. Ale môžeme tiež povedať, že bolo zabránené tragédii," vyhlásil rakúsky minister vnútra Gerhard Karner. Dodal, že zadržaní boli dvaja rakúski občania a v súčasnosti nehľadajú nikoho ďalšieho.



V dome u mladšieho z podozrivých sa našli materiály teroristických skupín Islamský štát a al-Káida. Aj starší mladík bol súčasťou islamistickej siete a bol v hľadáčiku polície. Na internete vyhľadal informácie o výrobe bômb. V priznaní vyšetrovateľom povedal, že mal v úmysle "zabiť seba a veľký dav ľudí buď dnes (štvrtok), alebo zajtra (piatok)", informovali spravodajské služby.



Prekazeniu plánovaného útoku výrazne pomohla spolupráca s medzinárodnými spravodajskými službami, uviedol rakúsky minister vnútra.



V súčasnosti neexistujú žiadne informácie, ktoré by naznačovali konkrétne ohrozenie pre nadchádzajúce podujatia v Rakúsku, ale bezpečnostné opatrenia sú naďalej prísne, dodal šéf rakúskeho Riaditeľstva pre ochranu štátu a spravodajské služby.



Organizátori v stredu oznámili zrušenie všetkých troch koncertov americkej speváčky Taylor Swiftovej, ktoré sa mali tento týždeň konať vo Viedni. Krátko predtým rakúska polícia informovala o zadržaní dvoch osôb podozrivých z plánovania útokov na podujatia vo Viedni a okolí.



Swiftová mala mať vo štvrtok, piatok aj sobotu koncert na viedenskom Štadióne Ernsta Happela v rámci turné Eras Tour. "V záujme bezpečnosti všetkých nemáme inú možnosť, ako zrušiť tieto tri plánované koncerty," informovala v stredu večer na Instagrame spoločnosť Barracuda Music, ktorá koncerty organizovala. Zároveň avizovala, že peniaze za už kúpené vstupenky divákom vráti do desiatich pracovných dní.