Rakúsko zakazuje vonkajšie podujatia nad 500 ľudí

Viedeň 10. marca (TASR) - Rakúsko zakázalo vstup na svoje územie ľuďom prichádzajúcim zo susedného Talianska, ktorí nemajú osvedčenie o zdravotnom stave. Viedeň tiež do konca marca zakázala usporadúvanie akýchkoľvek vonkajších podujatí, ktorých by sa zúčastnilo viac ako 500 ľudí, ako aj vnútorných podujatí s viac ako 100 účastníkmi. Informovala o tom agentúra DPA.



Dôvodom najnovších opatrení rakúskej vlády je šírenie nového druhu koronavírusu, pričom Taliansko patrí k najviac postihnutým krajinám, keď nákaze spôsobenej koronavírusom v tejto krajine podľahlo už 463 ľudí a ďalších 9172 osôb sa nakazilo.



Epidémia nového koronavírusu si vo svete vyžiadala už viac než 4000 mŕtvych a vo vyše 100 krajinách sa infikovalo viac ako 110.000 osôb. Nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, po prvý raz zaznamenali koncom vlaňajšieho decembra v priemyselnom veľkomeste Wu-chan, odkiaľ sa rozšíril ďalej do Číny a následne zvyšku sveta.