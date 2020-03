Rakúsko zatvorí niektoré obchody, časť Tirolska bude v karanténe

Viedeň 13. marca (TASR) - S platnosťou od pondelka budú v Rakúsku zatvorené niektoré obchody a obmedzená bude aj prevádzka barov a kaviarní, pričom na dve oblasti spolkovej krajiny Tirolsko bude uvalená dvojtýždňová karanténa. Vláda vo Viedni sa týmito opatreniami snaží zamedziť ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2. V piatok o tom informovala agentúra APA.



Od pondelka budú v Rakúsku zatvorené obchody s výnimkou potravín, čerpacích staníc a trafík. S platnosťou od toho istého dňa budú podľa nariadenia rakúskej vlády reštaurácie, kaviarne a bary otvorené len do tretej hodiny poobede.



V rámci ďalšieho opatrenia sa vláda rozhodla uvaliť dvojtýždňovú karanténu na dve oblasti spolkovej krajiny Tirolsko, ktoré nákaza postihla najviac. Konkrétne ide o údolie Paznaun, vrátane populárnych lyžiarskych rezortov Ischgl a Galtür, ako aj o obec St. Anton am Arlberg. S cieľom zastaviť ďalšie šírenie ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus SARS-CoV-2, zavedie Viedeň aj kontroly na hraniciach so Švajčiarskom.



Ľudí s pozitívnymi výsledkami testov na infekciu novým druhom koronavírusu bolo v Rakúsku do piatka už najmenej 437, nákaze dosiaľ podľahol len jeden človek. Všetci Rakúšania, ktorí sa vracajú domov z Talianska, sú povinní zostať 14 dní v domácej karanténe.