Rakúsko zavádza druhý lockdown, platiť bude do konca novembra

Viedeň 31. októbra (TASR) - Rakúska vláda v sobotu oznámila, že na budúci týždeň bude v krajine zavedený druhý plošný lockdown, ktorý má zastaviť rapídne šírenie koronavírusu. V platnosti má byť až do konca novembra, informovala agentúra AFP.



"Od utorkovej polnoci do konca novembra bude (v Rakúsku) druhý lockdown," vyhlásil na sobotňajšej tlačovej konferencii rakúsky kancelár Sebastian Kurz.



Okrem toho bude v krajine platiť zákaz nočného vychádzania medzi 20.00 h a 06.00 h.



Na rozdiel od prvého lockdownu, ktorý bol v krajine zavedený na jar, zostanú tentokrát otvorené obchody. Zakázané budú športové, kultúrne a zábavné podujatia.



Kaviarne a reštaurácie budú môcť poskytovať len donáškové služby a výdaj jedál so sebou. Hotely budú môcť ubytovať len pracovníkov cestujúcich v rámci služobných ciest.



V posledných týždňoch v Rakúsku výrazne rastie počet prípadov nákazy koronavírusom, ktorý je výrazne vyšší než na jar. V piatok v krajine pribudlo rekordných 5627 prípadov nákazy a v sobotu 5439. Ešte na začiatku pritom pribúdalo len niečo vyše 1000 prípadov za deň. Rýchlo rastie aj počet hospitalizovaných pacientov, ktorých je momentálne 1867.