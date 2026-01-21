< sekcia Zahraničie
Rakúsko zavádza letné školy pre žiakov so slabou znalosťou nemčiny
Krajina s takmer 9,2 miliónmi obyvateľov dlhodobo priťahuje prisťahovalcov, ako aj žiadateľov o azyl, ktorí utekajú z krajín zničených vojnou.
Autor TASR
Viedeň 21. januára (TASR) - Rakúsky parlament v stredu schválil zavedenie povinnej dvojtýždňovej letnej školy pre deti so slabou znalosťou nemčiny s cieľom podporiť ich lepšiu integráciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Rakúsko už v roku 2018 zaviedlo špeciálne triedy – kritizované ako „getové jazykové triedy“ – pre tieto deti, v ktorých sa niekoľko hodín denne vyučujú oddelene od ostatných žiakov.
Poslanci teraz schválili, že deti so slabou znalosťou nemčiny budú musieť absolvovať aj výučbu počas posledných dvoch týždňov letných prázdnin.
Podľa oficiálnych štatistík má prijatá zmena ovplyvniť približne 49.000 z 1,2 milióna školákov, pričom sa očakáva, že v prvej fáze tento rok navštívi letnú školu približne 26.000 detí.
Rakúska únia učiteľov nové opatrenie kritizuje s tým, že prostriedky potrebné na letné školy by bolo lepšie využiť na posilnenie existujúcich špeciálnych tried počas školského roka.
