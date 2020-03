Rakúsko zavádza od polnoci kontroly aj na hranici s Nemeckom

Viedeň 18. marca (TASR) - Rakúska polícia začne od polnoci zo stredy na štvrtok vykonávať aj na hranici s Nemeckom kontroly vrátane testov na nový koronavírus. Podobne ako na hraniciach s Talianskom, Švajčiarskom a Lichtenštajnskom budú pritom uzatvorené všetky menšie priechody, informovala tlačová agentúra APA, ktorá čerpala zo stredajšieho oznamu ministerstva vnútra.



Ohlásené kontroly sú plánované do polnoci zo 7. na 8. apríla.



Osoby, ktoré chcú vstúpiť na územie Rakúska, sa musia preukázať lekárskym osvedčením - výsledkom molekulárno-biologického testu spred najviac štyroch dní. Rakúski občania, ako aj osoby s bydliskom alebo povoleným pobytom v Rakúsku môžu pricestovať aj bez atestu, pokiaľ "bezodkladne" nastúpia do 14-dňovej karantény. Dodržanie tohto pravidla musia potvrdiť svojím podpisom.



Naďalej možný bude aj presun cez Rakúsko bez zastávky, ak je isté následné opustenie rakúskeho územia. Hranica tiež zostane priechodná pre nákladnú dopravu a ľudí dochádzajúcich za prácou, takisto však budú vykonávané zdravotné kontroly.



Kontroly na hraniciach už zaviedlo aj Nemecko, ktoré z nich vrátilo za uplynulé dva dni približne 21.000 cudzincov. Nemecký minister vnútra Horst Seehofer nariadil polícii začať s kontrolami na hraniciach s Rakúskom, Dánskom, Francúzskom, Luxemburskom a Švajčiarskom od pondelka 08.00 h. Vstúpiť do Nemecka môžu odvtedy už len nemeckí občania, cudzinci s bydliskom alebo povolením na pobyt v tejto krajine, osoby dochádzajúce za prácou a iní cestujúci, ktorí dokážu preukázať závažný dôvod.