Rakúsko zavádza pravidelné testy pre učiteľov a iné rizikové profesie

Viedeň 12. decembra (TASR) - Rakúski zamestnanci najviac ohrození ochorením COVID-19 sa budú musieť od januára každé dva týždne testovať. Oznámil to v piatok večer rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ktorého citovala agentúra DPA.



Pravidelné testovanie budú musieť podstupovať učitelia a pracovníci v sektore služieb, ktorí sú v blízkom kontakte s klientmi. Podľa agentúry DPA pôjde zrejme o kaderníkov, masérov a ďalšie podobné profesie.



Rakúska vláda okrem toho zavádza povinné nosenie rúšok na všetkých pracoviskách, kde nie je možné zachovávať dostatočný fyzický odstup.



Úrady jednotlivých rakúskych spolkových krajín budú môcť taktiež zavádzať povinnosť zakrývania horných dýchacích ciest aj na vonkajších priestranstvách, kde sa pohybuje veľké množstvo ľudí.



Povinnosť nosiť rúška už doposiaľ v Rakúsku platila v obchodoch a vo verejnej doprave.



Kancelár Kurz v piatok oznámil aj to, že reštrikcie obmedzujúce počet účastníkov silvestrovských osláv budú prísnejšie, než sa pôvodne plánovalo. Spoločne budú môcť oslavovať len členovia dvoch domácností.



"Silvestrovské oslavy by mohli pripravovať katastrofu na január," varoval šéf rakúskej vlády na tlačovej konferencii.



Obmedzenia pre vianočné sviatky budú o niečo voľnejšie: stretnúť sa bude môcť maximálne 10 ľudí, bez ohľadu na to, o členov koľkých domácností pôjde.



Rakúsko v piatok hlásilo približne 2900 nových prípadov nákazy koronavírusom, ktorých počet sa v poslednej dobe znížil vďaka trojtýždňovému lockdownu.



Sedemdňová incidencia však stále predstavuje 213 nakazených na 100.000 obyvateľov, čo je podľa Kurza stále príliš veľa. Kancelár dúfa, že druhá fáza hromadného testovania, naplánovaná na január, by mohla zabrániť ďalšiemu lockdownu, alebo ho aspoň oddialiť.