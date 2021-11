Rakúsko zavedie celoštátny lockdown pre nezaočkovaných

Innsbruck 12. novembra (TASR) - V Rakúsku plánujú zavedenie celoštátneho lockdownu pre neočkovaných proti covidu. Oznámil to v piatok v Innsbrucku spolkový kancelár Alexander Schallenberg s tým, že vláda urobí príslušné rozhodnutia v nedeľu.



"Skrutky musíme ešte viac pritiahnuť," citovala Schallenberga agentúra DPA.



Podľa kancelára by nebolo rozumné vyčkávať, keďže počty nakazených naďalej rastú. Zároveň nepovažuje za náležité, aby lockdown postihol aj zaočkovaných.



Od začiatku tohto týždňa majú v Rakúsku povolený vstup do reštauračných, turistických, kultúrnych a športových zariadení iba zaočkovaní a ľudia, ktorí prekonali covid. Od začiatku novembra sa neočkovaní musia na pracovisku pravidelne preukazovať negatívnym testom. Tieto opatrenia od začiatku ich platnosti prispeli k značnému nárastu počtu podaných vakcín.



V piatok oznámili úrady takmer 11.800 nových prípadov nákazy za predchádzajúcich 24 hodín. Vo štvrtok sa počet nových prípadov blížil k 12.000.



Nemecké úrady medzitým v piatok oznámili, že od nedele zaradia Rakúsko medzi rizikové krajiny.