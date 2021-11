Rakúsko zavedie od pondelka lockdown

Viedeň 19. novembra (TASR) - Rakúsko od pondelka zavedie celoštátny lockdown a od februára bude vyžadovať povinné očkovanie proti COVID-19. V piatok to vyhlásil kancelár Alexander Schallenberg. Lockdown by mal trvať maximálne 20 dní s prehodnotením situácie po desiatich dňoch. Informovali o tom agentúry APA a DPA.



"Toto rozhodnutie nie je pre nás ľahké. Ale vzhľadom na počet infekcií musíme takéto opatrenia prijať," vyhlásil Schallenberg.



Pre všetkých občanov bude od pondelka platiť celodenný zákaz vychádzania, upozornil minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein. Všade, kde to bude možné, majú ľudia pracovať z domu.



"Nie je to populárne rozhodnutie, ale je nevyhnutné," dodal Mückstein.



Lockdown podľa agentúry AFP znamená, že ľudia nesmú opustiť svoje domovy až na niekoľko výnimiek, ako je nakupovanie základných potrieb či športovanie. Reštaurácie budú zatvorené a kultúrne podujatia budú zrušené.



Kancelár podľa agentúry AP najprv povedal, že všetci študenti sa budú musieť vrátiť k dištančnému vzdelávaniu. Minister zdravotníctva neskôr spresnil, že školy zostanú otvorené pre tých, ktorí tam potrebujú ísť, ale že žiada všetkých rodičov, aby svoje deti nechali doma, ak je to možné.



Rakúska vláda zároveň oznámila, že od 1. februára 2022 začne v krajine platiť povinnosť byť zaočkovaný proti COVID-19 pre všetkých obyvateľov. Očkovanie treťou dávkou bude možné už po štyroch mesiacoch.



"Dlho, možno až príliš dlho, sa predpokladalo, že bude možné dosiahnuť vysokú zaočkovanosť aj bez povinného očkovania. Teraz sa však musíme realite pozrieť do očí," vyhlásil Schallenberg.



Tým občanom, ktorí budú aj naďalej odmietať očkovanie, budú hroziť pokuty, prípadne až trest odňatia slobody. Podrobnosti nového nariadenia majú byť zverejnené v najbližších týždňoch.



"Nechceme piatu vlnu, nechceme šiestu a siedmu vlnu," obhajoval rozhodnutie o povinnej vakcinácii rakúsky kancelár.



Podľa agentúry Reuters sa Rakúsko stane prvou krajinou v západnej Európe, ktorá túto jeseň znovu zavedie úplnú uzáveru s cieľom čeliť novej vlne pandémie, a zároveň pôjde o prvý štát, ktorý nariadi celej svojej populácii, aby sa dala zaočkovať.



Miera zaočkovanosti v Rakúsku patrí k najnižším spomedzi krajín západnej Európy — plne očkovaných je tam okolo 66 percent populácie.



Za uplynulých sedem dní krajina hlásila viac ako 10.000 nových prípadov nákazy denne. Nemocnice aktuálne čelia náporu pacientov a počet obetí naďalej stúpa.