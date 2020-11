Rakúsko zaviedlo druhý tvrdý lockdown

Viedeň 17. novembra (TASR) – V Rakúsku vstúpili v utorok do platnosti sprísnené opatrenia zamerané na spomalenie šírenia nového koronavírusu. Druhý tzv. úplný lockdown je podľa vlády potrebný na to, aby sa zabránilo preťaženiu zdravotníctva, keďže doterajší dvojtýždňový miernejší lockdown nemal dostatočný účinok.



Počas najbližších takmer troch týždňov – do 6. decembra – môžu obyvatelia Rakúska svoje príbytky opustiť len z dôvodu zaobstarania si základných životných potrieb, neodkladných ciest do práce či nevyhnutných návštev príbuzných. Povolené sú stretnutia najviac dvoch ľudí, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti, ako aj individuálne športovanie vonku bez kontaktu s inými osobami, píše agentúra APA. Na verejnosti musia ľudia dodržiavať od seba metrový odstup a vo vnútorných priestoroch je povinné nosenie rúšok.



Uzavreté sú reštaurácie a obchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií či čerpacích staníc. Otvorené zostali aj banky, pošty, trafiky či obchody s poľnohospodárskym tovarom a krmivom pre zvieratá, ako aj opravovne bicyklov a automobilov. Otváracie hodiny sú obmedzené na 06:00 – 19:00.



Rakúsko zatvorilo aj školy a škôlky, pričom žiaci prešli na dištančnú výučbu – s výnimkou tých, ktorí nemajú doma potrebné technické vybavenie alebo miesto na učenie v pokoji, prípadne potrebujú priamu podporu učiteľov. Do školy môžu svoje deti poslať aj rodičia, ktorých zamestnanie im neumožňuje starať sa o nich aj v čase vyučovania, približuje agentúra DPA.



Denník Kronen Zeitung informoval, že vo Viedni prišlo do niektorých tried v utorok ráno až 80 percent žiakov.



Rakúsko za posledný týždeň zaznamenalo v priemere 543 nových prípadov nákazy koronavírusom na 100 000 obyvateľov za deň, čo je viac než desaťnásobok úrovne, aká je podľa tamojších úradov udržateľná. Tlaku je vystavený aj systém sledovania kontaktov – zdroj nákazy sa darí zistiť už len u 23 percent infikovaných, uviedol denník Kurier.



Minister zdravotníctva Rudolf Anschober očakáva, že vrchol zaťaženosti zdravotníctva nastane v poslednom novembrovom týždni.



V Rakúsku pribudlo za 24 hodín do utorkového dopoludnia 5984 nových prípadov nákazy koronavírusom a 54 súvisiacich úmrtí. Počet hospitalizovaných pacientov stúpol na 4525, z nich 658 je na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Úrady za uplynulý deň zaevidovali tiež 6816 uzdravených, počet aktívnych prípadov tým mierne klesol na 76 165.