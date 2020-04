Bratislava 10. apríla (TASR) - Rakúsko zaviedlo kontrolu hraníc so Slovenskom. Kontrola bude trvať do 27. apríla vrátane rakúskych hraníc s Českou republikou. Na územie Rakúska tak môžu vstúpiť iba rakúski občania a tí, čo majú v Rakúsku pobyt. Polícia SR o tom informuje na sociálnej sieti.



Pri vstupe do Rakúska sa musia preukázať potvrdením o negatívnom teste na COVID-19, a ak ho nemajú, tak musia podstúpiť domácu 14-dňovú karanténu. Ako výnimky uvádzajú slovenskí policajti tranzit cez Rakúsko s písomným záväzkom na hranici, pendlerov a prepravcov tovaru.