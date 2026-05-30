< sekcia Zahraničie
Rakúsko zaznamenalo v zimnej sezóne rekordný počet prenocovaní
V období od novembra 2025 do apríla 2026 prišlo do Rakúska 21,3 milióna turistov, čo predstavuje nárast o 3,4 % v porovnaní s predchádzajúcou sezónou.
Autor TASR
Viedeň 30. mája (TASR) - Rakúsky cestovný ruch má za sebou najúspešnejšiu zimu za viac ako 50 rokov. Počet prenocovaní v hoteloch, penziónoch a rekreačných bytoch sa v porovnaní so zimnou sezónou 2024/25 zvýšil o 2,5 % na približne 74,2 milióna, oznámil v piatok rakúsky štatistický úrad na základe predbežných údajov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
V období od novembra 2025 do apríla 2026 prišlo do Rakúska 21,3 milióna turistov, čo predstavuje nárast o 3,4 % v porovnaní s predchádzajúcou sezónou. Nárast počtu prenocovaní a príjazdov predstavuje najvyššie hodnoty od začiatku elektronického zaznamenávania v sezóne 1973/74, uviedol štatistický úrad. K tomuto rekordnému nárastu prispeli predovšetkým hostia zo zahraničia, ktorí s 57,6 miliónmi prenocovaní tvorili väčšinu rezervácií - o 3,1 % viac ako v predchádzajúcom období.
Domáci dopyt sa zvýšil mierne, a to o 0,8 % na 16,7 milióna prenocovaní. Medzi dovolenkármi sú v zime tradične najvyhľadávanejšie Tirolsko a Salzburg. Zďaleka najväčší podiel mali nemeckí hostia s 26,5 miliónmi prenocovaní (+2,1 %). S veľkým odstupom nasledovali Rakúšania so 16,7 miliónmi a Holanďania s takmer siedmimi miliónmi prenocovaní.
V období od novembra 2025 do apríla 2026 prišlo do Rakúska 21,3 milióna turistov, čo predstavuje nárast o 3,4 % v porovnaní s predchádzajúcou sezónou. Nárast počtu prenocovaní a príjazdov predstavuje najvyššie hodnoty od začiatku elektronického zaznamenávania v sezóne 1973/74, uviedol štatistický úrad. K tomuto rekordnému nárastu prispeli predovšetkým hostia zo zahraničia, ktorí s 57,6 miliónmi prenocovaní tvorili väčšinu rezervácií - o 3,1 % viac ako v predchádzajúcom období.
Domáci dopyt sa zvýšil mierne, a to o 0,8 % na 16,7 milióna prenocovaní. Medzi dovolenkármi sú v zime tradične najvyhľadávanejšie Tirolsko a Salzburg. Zďaleka najväčší podiel mali nemeckí hostia s 26,5 miliónmi prenocovaní (+2,1 %). S veľkým odstupom nasledovali Rakúšania so 16,7 miliónmi a Holanďania s takmer siedmimi miliónmi prenocovaní.